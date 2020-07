Recept: poletni mojito

Za 4 osebe:



2 dcl ruma

2 dcl mineralne vode

2 dcl zdrobljenega ledu

5 žlic trsnega sladkorja

8 vejic mete

2 limeti



Limeti dobro operemo in narežemo na krhlje. Meto operemo, osušimo in osmukamo liste. Vršičke pustimo za dekoracijo. V skledo stresemo sladkor in dodamo lističe mete ter limetine krhlje. Vse skupaj zmečkamo s kladivcem za led, če tega nimamo, si pomagamo z ročajem kuhalnice. Zmečkana meta sprosti dišeča eterična olja, iz limete pa stisnemo sok. Zmes prelijemo z mineralno vodo in rumom ter dobro premešamo. Prelijemo v kozarce, dodamo zdrobljen led in okrasimo z vršičkom mete in rezino limete.

Mojito je zelo znan koktajl iz ruma, mete, limete in sladkorja, ki ga preprosto pripravimo, tudi če nimamo pripomočkov za mešanje. Izjemno osvežujoč napitek, ki mu lahko dodamo poljubno količino ruma, postrežemo dobro ohlajen z zdrobljenim ledom.Čeprav recepti zapovedujejo rum, ga seveda lahko nadomestimo s katero drugo alkoholno pijačo, kar imamo pač pri roki. In seveda, če pri hiši ni limete, bo prav tako dobra limona. Za še boljši okus rob kozarca pred zaužitjem podrgnemo z limeto in lističi mete. Slednja je tudi sicer spremljevalka številnih osvežilnih napitkov, tako alkoholnih kot brezalkoholnih.