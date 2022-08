Recept: poletna solata

Za 4 osebe:

400 g piščančjega fileja

1 skodelica kvinoje

1 skodelica kuhanega fižola

1 skodelica čičerike

mešana zelena solata

listi mlade špinače

2 korenčka

1 čebula

olje, sol, poper, kis

Piščančji file narežemo na koščke in na hitro popečemo na vročem olju. Kvinojo skuhamo po navodilih. Vse našteto ohladimo. Solato in špinačne liste očistimo, operemo in po potrebi narežemo. Korenje očistimo in grobo naribamo, čebulo olupimo in narežemo na tanke lističe. Vse sestavine stresemo v veliko skledo, dodamo čičeriko in fižol, solimo, kisamo in dodamo malo olja ter rahlo premešamo.