Recept: polenta z mocarelo

Za 4 osebe:

250 g polente

3 zreli paradižniki

1 skodelica paradižnikove omake

250 g mocarele

oljčno olje

sol, poper, bazilika, timijan, peteršilj

Polento po navodilih skuhamo v slani vodi in nadevamo v ognjevarno skodelico oziroma skodelice. Mocarelo narežemo na tanke rezine. Paradižnik operemo in narežemo na zelo tanke rezine. V ponvi segrejemo nekaj kapljic olja in na njem dušimo rezine paradižnika, ki smo ga začinili s sesekljano baziliko in peteršiljem ter poprom in timijanom. Dušimo nekaj minut, toliko, da se paradižnik zmehča. Polento premažemo s paradižnikovo omako ter obložimo z dušenim paradižnikom in mocarelo. Pečemo v pečici, segreti na 200 stopinj Celzija, dokler se mocarela ne stopi. Okrasimo z vejico svežega peteršilja.