Recept: pita

Skutni nadev za pite, kolače in zavitke lahko poenostavimo tako, da preprosto zmešamo skupaj skuto, smetano, sladkor in jajca, škrob dodamo, da nadev zgostimo. Če imamo čas in voljo, ga pripravimo po daljšem postopku, tako da rumenjake in beljake zmešamo posebej. Tako bo nadev izjemno rahel, puhast in sočen. Sicer bo potem, ko se bo pita ohladila, nekoliko padel skupaj, a bo še vedno okusen in mehak. V skuto lahko vmešamo tudi sezonsko sadje ali pa kolač z njim okrasimo pozneje.

Za 4 osebe: 250 g moke, 125 g masla, 150 g sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 3 jajca, 500 g skute, 2,5 dcl kisle smetane, 1 žlica jedilnega škroba, 1 limona Moko presejemo v skledo, solimo in dodamo zmehčano maslo, 50 g sladkorja ter eno jajce. Zgnetemo v gladko testo, ga pokrijemo s krpo in postavimo v hladilnik. Naribamo limonino lupino in iztisnemo sok. Skuto zmešamo s kislo smetano ter limonino lupinico in sokom, dodamo še jedilni škrob. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem in jih primešamo skuti. Beljake stepemo v sneg in ga z žlico rahlo vmešamo v skuto. Testo razvaljamo na pomokani površini in ga položimo v pomaščen pekač oziroma tortni model, robove privihamo. Nadev enakomerno porazdelimo po testu in pečemo slabo uro na 180 stopinj.