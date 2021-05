Recept: pita s špinačo in sirom

Za 4 osebe:

200 g moke

125 g masla

4 jajca

500 g očiščene mlade špinače

3 stroki česna

1 čebula

250 g nepasirane skute

1 dl kisle smetane

200 g sira feta

sol, poper, mleti muškatni orešček

oljčno olje

Moko, maslo in eno jajce damo v skledo, solimo in zgnetemo v gladko testo. Zavijemo v folijo za živila in postavimo za eno uro v hladilnik.

Špinačo za slabe pol minute stresemo v vrelo slano vodo in precedimo. Čebulo in česen očistimo in drobno nasekljamo ter svetlo prepražimo na vročem olju. Dodamo špinačo, muškatni orešček, solimo in popramo ter premešamo. V skledi razžvrkljamo tri jajca, dodamo skuto in kislo smetano, solimo in dobro premešamo. Testo razvaljamo ter položimo v pomaščen in pomokan okrogel pekač, robove privihamo navzgor. Čezenj enakomerno razporedimo nadev in po vrhu nadrobimo feto. Pečemo dobre pol ure na 220 stopinj Celzija.

Zelenjavna pita, ki sliši tudi na francosko ime quiche, je pripravljena sorazmerno hitro, omogoča pa nam številne različice, zelenjavne in mesne. Na tenko razvaljano testo razporedimo poljubne nadeve, dodamo lahko na koščke ali rezine narezano slanino, ki jo prej hrustljavo popečemo.Pozimi je imenitna pita s porom, spomladi uporabimo mlado svežo zelenjavo, na primer špinačo ali blitvo. Ponudimo jo s skledo solate kot samostojno jed, lahko pa tudi hladno kot popoldanski prigrizek.