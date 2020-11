Recept: piškoti

Za 4 osebe:



250 g moke

1 zavitek pecilnega praška

100 g sladkorja

1 žlica medu

100 g masla

1 jajce

1 žlica ingverja v prahu

1 žlička cimeta

1 žlička klinčkov

ščep soli



V skledi zmešamo moko, pecilni prašek, ingver, cimet in klinčke. V drugi skledi penasto umešamo jajce, maslo, sladkor in med. Dodamo moko z začimbami, premešamo in zgnetemo v gladko in kompaktno testo, zavijemo ga v folijo ali položimo v plastično posodo in dobro zapremo ter damo za eno uro v hladilnik. Delovno površino pomokamo in ohlajeno testo razvaljamo na debelino pol centimetra. Z okroglim modelčkom ali manjšim kozarcem oblikujemo piškote in jih polagamo na pomaščen pekač, lahko pa ga tudi obložimo s papirjem za peko. Pečemo od 15 do 20 minut na temperaturi 180 stopinj Celzija.

Če testu za navadne piškote dodamo nekaj začimb, spremenimo njihov okus. Poleg cimeta in klinčkov jim posebno noto daje nekoliko oster okus ingverja. Dodajamo ga tudi drugim sladicam, na primer limoninemu kolaču ali medenjakom, obvezen je v prazničnih švedskih piškotih.Za peko običajno uporabimo ingver v prahu, lahko pa tudi drobno naribamo svežo korenino.