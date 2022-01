Recept: Piščanec z rižem in lečo

Za 4 osebe:

1 majhna skodelica riža, 1 skodelica rdeče leče, 1 čebula, 3 stroki česna, 1 žlica paradižnikove omake, 300 g piščančjega fileja, olje, sol, kajenski poper, kurkuma, grško seno, 1,5 dcl suhega belega vina, sveži peteršilj

Meso narežemo na kose ter začinimo s soljo in kajenskim poprom. Rahlo pokapljamo z oljčnim oljem in dobro premešamo. Pustimo stati pol ure. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, počakamo da zadiši, dodamo še paradižnikovo omako. Ko zavre, zalijemo z vinom in kuhamo nekaj minut. Ko tekočina povre, dodamo riž, zalijemo z dvema skodelicama vode in solimo. Začinimo s kurkumo in grškim semenom in kuhamo na majhnem ognju. V slani vodi skuhamo lečo, jo precedimo in dodamo k rižu. Dobro premešamo, počasi kuhamo še nekaj minut. Meso na hitro popečemo z vseh strani in ga naložimo na riž in lečo. Potresemo s sesekljanim peteršiljem.