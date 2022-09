Recept: piščanec z rdečo papriko

Za 4 osebe:

1 kg piščančjega mesa

1 čebula

3 stroki česna

2 veliki rdeči papriki

olje, sol, čili

svež rožmarin, timijan in peteršilj

Piščanca naoljimo in natremo s soljo ter pustimo stati pol ure. Medtem olupimo in sesekljamo čebulo in česen. Papriko očistimo in narežemo na rezance, zelišča operemo in osušimo, peteršilj sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem popečemo piščanca z vseh strani. Meso preložimo v drugo posodo in na istem olju zarumenimo čebulo, dodamo česen in čili ter dušimo še minuto ali dve. Dodamo meso in ga dušimo približno dvajset minut. Dodamo timijan in rožmarin ter papriko in dušimo, dokler se meso povsem ne zmehča. Potresemo s svežim peteršiljem.