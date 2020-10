Recept: piščanec z gorčico

Za 4 osebe:



4 večji piščančji fileji

3 žlice gorčice s semeni

1,5 dl suhega belega vina

2 žlici medu

1 dl smetane za kuhanje

sol, poper, olje



Fileje solimo in popramo ter spečemo na malo olja. Na vsaki strani pečemo nekaj minut, da dobijo lepo zlato rjavo barvo. Meso odstranimo iz ponve in ga spravimo na toplo. V isto ponev zlijemo vino, počakamo, da zavre, in dodamo gorčico, med in malo vode ali jušne osnove. Gladko premešamo in pustimo vreti minuto ali dve. Dodamo še sladko smetano, prevremo in v omako vrnemo meso. Kuhamo še nekaj minut in postrežemo.

Piščančji fileji so vsestransko uporabni, če jih le na hitro popečemo in takoj zaužijemo, ne potrebujejo posebne spremljave. Vendar jih je treba pojesti res sveže, saj hitro otrdijo. V tem smislu so zahtevni za pripravo, saj moramo paziti, da ostanejo sočni. Zelo dobro se obnesejo v različnih omakah vseh okusov, tudi malce posebnih, kot je gorčično-medena.Fileje lahko zgolj na hitro popečemo ali dušimo v omaki, na primer čebulni, zelenjavni, gobovi. Pogosto omake izboljšamo s smetano, sladko, ki jo še malce pokuhamo, ali kislo, ki jo primešamo, ko je jed že povsem gotova in je ni treba prevreti.