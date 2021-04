Recept: piščanec s kuskusom

Za 4 osebe:

4 piščančja bedra

1 čebula

3 žlice grobo mletega sumaka

1 limona

1 žlička soli

0,5 žličke popra

1 skodelica semen granatnega jabolka

1 šopek sveže melise

2 skodelici kuskusa

oljčno olje



Čebulo olupimo in narežemo na tanke lističe. Piščančja bedra prerežemo in jim odstranimo kožo. V skodelico stresemo sumak, sol in poper ter naribano limonino lupinico, dodamo žlico ali dve oljčnega olja in premešamo. Z marinado natremo meso in ga pustimo v pokriti posodi približno pol ure. V namaščen pekač zložimo narezano čebulo in čeznjo marinirano meso. Dodatno pokapljamo z oljem in pečemo na 180 stopinj približno štirideset minut oziroma dokler se ne zapeče. Kuskus skuhamo po navodilih v slani vodi in ga naložimo na krožnike. Potresemo s semeni granatnega jabolka in na vsak krožnik položimo kos mesa. Okrasimo z lističi melise in postrežemo.

Običajni piščanec, ki ga v kosih spečemo v ponvi ali pečici, bo z dodatkom nekaj posebnih okusov dobil povsem druge razsežnosti. Lahko mu damo sredozemski, azijski ali orientalski pridih, s pri nas manj znano začimbo sumak pa se oziramo po kuhinjah Bližnjega vzhoda in Afrike, zlasti če mu kot prilogo dodamo kuskus. Podobno lahko pripravimo druge vrste mesa, potresemo pa ga tudi po solatah in dušeni ali kuhani zelenjavi.