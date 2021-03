Recept: piščančji suvlaki

Za 4 osebe:



800 g piščančjih stegen brez kosti

2 limoni

4 stroki česna

sol, poper, origano

peteršilj

oljčno olje



Meso narežemo na od dva do tri centimetre velike koščke in ga damo v večjo skledo. Česen olupimo in stremo ali zelo drobno nasekljamo, limone stisnemo. Oboje dodamo k mesu, ki ga še solimo in popramo ter potresemo z origanom in sesekljanim peteršiljem. Pokapljamo ga z oljem in dobro premešamo. Skledo pokrijemo in postavimo v hladilnik za najmanj dve uri. Koščke mesa nanizamo na palice za ražnjiče in jih pečemo v ponvi na malo olja ali na žaru, na vsaki strani od tri do štiri minute. Postrežemo s kruhom in svežo zelenjavo.

Za piščančji suvlaki oziroma nabodalo je najprimernejše stegno, ki je mehko in sočno, fileji prs bi se namreč med pečenjem izsušili, čeprav jih poprej mariniramo. Seveda so primerni tudi koščki svinjskega stegna, pleče oziroma drugo mehko meso. K pečenemu nabodalu ponudimo svežo zelenjavo in jogurtovo omako tzatziki, v kateri ne smeta manjkati strt česen in sesekljan peteršilj. Zraven postrežemo še kruh, najboljši je orientalski pita kruh.