Recept: piščančja obara

Za 4 osebe:

800 g zgornjih delov piščančjih beder brez kože,

3 korenčki,

1 čebula,

3 stroki česna,

okoli 1,5 l jušne osnove,

lovorov list,

majaron,

timijan,

sol,

cel poper,

okoli 100 g moke,

1 jajce,

olje,

kis

Korenje očistimo in narežemo na kolobarje. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V loncu segrejemo olje in na njem z vseh strani popečemo meso. Preložimo ga v drugo posodo in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, ko zadiši, še korenje. Prepražimo in dodamo meso. Zalijemo z zajemalko jušne osnove, zavremo in dodamo začimbe. Prilijemo preostalo jušno osnovo, solimo in kuhamo na majhnem ognju dobre pol ure. V skodelici razžvrkljamo jajce z moko, da dobimo gladko, ne preveč tekočo zmes. Zajemamo z žličko in polagamo v juho, ki rahlo vre. Kuhamo še pet minut. Preden postrežemo, po želji rahlo okisamo.