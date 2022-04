Recept: piščančja enolončnica

Za 4 osebe:

0,5 kg piščančjega fileja

1 večja čebula

3 stroki česna

1 rdeča paprika

1 bučka

1 skodelica paradižnikove omake

1 konzerva čičerike

1 žlička sladke rdeče paprike

sol, poper, čili

olje

Meso narežemo na koščke, solimo in popramo ter pokapljamo z oljem. Premešamo in pustimo stati petnajst minut. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, papriko in bučko očistimo in narežemo na kocke. V ponvi segrejemo olje in na njem z vseh strani popečemo marinirano meso. Preložimo ga v drugo posodo in v isti ponvi svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, bučke in papriko in med mešanjem dušimo pet minut. V ponev vrnemo meso, dodamo paradižnikovo omako in rdečo papriko ter čili in na majhnem ognju kuhamo petnajst minut. V jed stresemo čičeriko in pustimo vreti še pet minut.