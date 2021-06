Recept: pisana solata z oreški

Za 4 osebe:



1 skodelica kvinoje

1 večji avokado

2 rdeči pomaranči

1 granatno jabolko

1 skodelica mešanih oreškov

1 pest mladih špinačnih listov

1 limona



Kvinojo skuhamo po navodilih in precedimo. Avokado olupimo, odstranimo koščico in narežemo na krhlje. Granatno jabolko prerežemo in izdolbemo semena. Pomaranči olupimo in narežemo na koščke, iz limone iztisnemo sok. Špinačo očistimo, operemo in osušimo. Oreške grobo narežemo. V skledo stresemo kvinojo, dodamo narezano sadje in špinačne liste. Premešamo, potresemo z nasekljanimi oreški in prelijemo z limonovim sokom. Postavimo v hladilnik za pol ure in postrežemo hladno.

Solata iz avokada, kvinoje in različnega sadja je okusna in nasitna, s poljubnimi dodatki pa spreminjamo njen okus. Namesto kvinoje uporabimo kašo ali kuskus, izberemo pa tisto sadje, ki nam je na voljo. Kombinaciji da poseben okus nekaj listov mlade zelenjave, zelo primerna je špinača, lahko uporabimo tudi solatne liste.Solate ni treba zabeliti z oljem, saj že avokado vsebuje dovolj maščob, le rahlo jo osvežimo z limonovim sokom. Poleg oreškov, s katerimi potresemo solato, jo obogatimo še z različnimi semeni, na primer bučnimi in sončničnimi.