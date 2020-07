Recept: pisana solata s sirom

Za 4 osebe:



1 glavica zelene solate

2 pesti rukole

200 g jagod

150 g sira feta

1 skodelica borovnic

1 skodelica malin

1 pest orehov

1 limona

oljčno olje



Solato in rukolo očistimo in narežemo na manjše kose. Sadje operemo in osušimo na papirnati brisači. Orehe grobo narežemo. V skledo stresemo solato, rukolo, maline, borovnice in jagode, ki smo jih narezali na polovice ali četrtine. Dodamo narezane orehe in rahlo premešamo. Razdelimo v skodelice in potresemo z nadrobljenim sirom feta. Prelijemo z limonovim sokom in pokapljamo z oljčnim oljem. Za pol ure postavimo v hladilnik, postrežemo hladno.

Kombinirane solate iz sladkih in slanih jedi so lahko zelo okusne, morda se sicer komu zdijo nemogoče, pa so vsaj zelo zanimive. Če uporabimo sadje z visoko vsebnostjo vode, na primer lubenico, pazimo, da solata ne bo stala dolgo, preden postrežemo. Voda iz sadja lahko namreč preveč namoči preostale sestavine, zato jed ne bo več tako okusna in privlačna. Sadju lahko dodajamo vse vrste sirov, na primer feto ali pa modri sir, jed lahko potresemo tudi z naribanim parmezanom. Če pripravimo preliv, naj ne bo preveč kisel.