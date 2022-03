Recept: pirina solata

Za 4 osebe:

1 velika skodelica pire

1 manjša čebula

150 g sira

2 skodelici češnjevih paradižnikov

1 skodelica oliv

sol, poper

limona, oljčno olje

sveža bazilika

Piro čez noč namočimo v vodi, speremo, zalijemo s svežo vodo, solimo in skuhamo do mehkega. Odcedimo in ohladimo. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo, paradižnik očistimo, operemo in prerežemo na pol. Olive prerežemo na pol. Sir narežemo na koščke ali trakove. Piro stresemo v skledo in dodamo čebulo, paradižnik in olive ter sir. Limono stisnemo v skodelico, dodamo ščepec popra in soli in premešamo, da se sol raztopi. Prelijemo po solati, jo pokapljamo še z oljčnim oljem in narahlo premešamo. Okrasimo s svežo baziliko ali drugimi zelišči.