Recept: pelmeni

Recept nam je zaupala Irina, ki se je s sestro in njenimi tremi otroki iz okolice Kijeva preselila na Gorenjsko. Če ste pripravili preveč pelmenov, nič hudega: razporedimo jih na pekač, pokrit s papirjem za peko, nato pa zamrznemo. Šele po nekaj urah, ko so zmrznjeni, jih preložimo v vrečko. Tako se ne bodo sprijeli, skuhali pa jih bomo lahko tudi takrat, ko med tednom za pripravo kosila ni ravno veliko časa. Zanimivo pri pelmenih je tudi, da jih Irina skuha tako, da v vodo, poleg soli, strese nekaj zrnc popra in lovorov list. Tako jed dobi bolj globok, značilen okus!

Sestavine za 6–8 oseb:

Testo:

500 g moke

1–2 jajci

1 zravnana žlička soli

približno 1,5 dl hladne vode

Nadev:

600 g mešanega mletega mesa (svinjina in govedina)

2 srednje veliki čebuli

1 žlička soli

0,5 dl vode

sol, mleti poper

Iz moke, jajc, soli in hladne vode zamesimo testo. Gnetemo 10–15 minut, da dobimo elastično, gladko testo. Oblikujemo ga v kroglo, pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo počivati ​​30 minut pri sobni temperaturi. Nato še enkrat pregnetemo, da je testo elastično in se ne lepi na roke. Ovijemo ga v prozorno folijo za živila in pustimo počivati na sobni temperaturi še kakšno uro. Vmes pripravimo nadev: čebulo na drobno nasekljamo in jo zmešamo s preostalimi sestavinami, naštetimi za nadev. Testo razdelimo na tri ali štiri dele. Vzamemo enega in ga na tanko razvaljamo na rahlo pomokani površini. Testo razrežemo z modelčkom v obliki kroga. Na sredino vsakega kroga damo žličko nadeva, potem pa pelmene prepognemo v lunico (kot bi delali marmeladne žepke ali ajdove krape). Skuhamo jih v soljenem kropu, v katerega smo dodali nekaj zrnc črnega popra in lovorov list. Vodo odcedimo in na pelmene, ko so še vroči, razporedimo na kose narezano maslo, približno 100 gramov ga potrebujemo. Pomešamo, postrežemo.