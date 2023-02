Recept: pečene ribe

Za 4 osebe:

4 srednje velike postrvi ali druge ribež

4 stroki česna

olive

oljčno olje

limona

timijan, rožmarin

Ribe očistimo in osušimo s papirnato brisačo. Česen olupimo in stremo ter z njim natremo notranjost rib. V ribe vstavimo rezine limone, nekaj oliv ter vejico rožmarina in timijana. Položimo vsako na svoj kos folije, ki smo jo premazali z oljem. Folijo zavijemo ter damo ribe v pekač. Pečemo pri 200 stopinjah dobre pol ure. Nekaj minut pred koncem folijo razpremo, da se ribe zapečejo. Postrežemo s krompirjem v kosih in tržaško omako ali kuhano blitvo.