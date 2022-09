Recept: pečene hruške s sirom

Iz hrušk v kombinaciji z medom, oreški, siri in še katerimi dodatki lahko pripravimo izjemne jedi. Če izberemo modri sir s plesnijo, ki ima zelo izrazit okus, bo sladica izjemno bogata in polna. Za piko na i hruške prelijemo s konjakom ali drugo žgano pijačo.

Sicer jih lahko skuhamo v kompot ali marmelado, pri čemer jih lahko kombiniramo z drugim sadjem, na primer jabolki ali kutinami. Hruške se lepo podajo k biskvitom, zato lahko iz njih pripravimo najrazličnejše kolače, pogače ali torte.

Za 4 osebe:

4 zrele hruške, 50 dag modrega sira, 4 žlice medu, 1 žlička mletega cimeta, 1 skodelica orehovih jedrc, sveži rožmarin

Hruške po dolgem razpolovimo in jim s čajno žličko izdolbemo pečke. Orehova jedrca grobo nasekljamo. Pekač obložimo s peki papirjem in nanj naložimo polovice hrušk s prerezano stranjo navzgor. Namažemo z medom, potresemo s cimetom in orehovimi jedrci. Sir narežemo na rezine in jih položimo na hruške. Pečemo približno pol ure na 200 stopinj, malce pred koncem na vsako polovico položimo vejico rožmarina. Postrežemo toplo.