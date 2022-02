Recept: Pečena jabolka

Za 6 oseb:

3 jabolka (okoli 300g)

2 dag masla

žlica medu

0,5 dl ruma

Orehov biskvit:

4 jajca

10 dag sladkorja v prahu

1 dl olja

1 dl mleka

14 dag moke

1 pecilni prašek

12 dag mletih orehov

Šodo:

6 rumenjakov

11 dag sladkorja

11 dag belega vina

Jabolka olupimo, izrežemo pečke in jih narežemo na rezine, debele za mezinec. Postavimo jih v posodo z vodo, da ne potemnijo. V kozici razpustimo maslo, dodamo med in prilijemo rum. Zmes mora zavreti, v vročo položimo jabolčne rezine in jih na obeh straneh popečemo, da postanejo mehke. Rezine razdelimo na krožnik in jih prelijemo s sokom medu in masla. Za biskvit jajca s sladkorjem na najvišji hitrosti stepamo okoli 15 minut. Masa mora postati svetla in puhasta, volumen se mora zelo povečati. Potem počasi prilijemo olje in mleko ter stepamo še dve minuti na srednji hitrosti. Na koncu na rahlo z lopatko primešamo presajeno moko s pecilnim praškom in mlete orehe. Z lopatko nežno mešamo, dokler ne dobimo enotne mase. Pazimo, da ostane rahla in zračna. Dno pekača prekrijemo s peki papirjem in vanj izlijemo biskvitno maso. Biskvit pečemo na 180 stopinjah Celzija, približno 15 minut. Za šado rumenjake in sladkor penasto umešamo, dodamo vino. Nad soparo kuhamo in mešamo toliko časa, da se zgosti. Zavreti ne sme, segrevamo le do 80 stopinj Celzija. Sladico sestavimo tako, da na nadrobljen biskvit postavimo pečeno jabolko in zraven dodamo še šodo.