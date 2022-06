Recept: paprike z gobami

Za 4 osebe:

500 g gob

4 paprike

1 čebula

4 stroki česna

1 jajce

2–3 žlice drobno mletih kosmičev

sol, poper, timijan, olje

1 šopek peteršilja

150 g mocarele

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, gobe očistimo in narežemo na lističe. Čebulo svetlo prepražimo na olju, dodamo česen in ko zadiši, še gobe. Pražimo, dokler gobe ne ovenijo. Solimo in popramo, začinimo s timijanom in pražimo še nekaj minut. Nekoliko ohladimo in vmešamo jajce in kosmiče. Premešamo in pustimo stati, da masa nabrekne. Paprike prerežemo na pol, očistimo ter nadevamo z gobami. Obložimo s tanko narezano mocarelo in položimo v pekač. Pečemo na 180 stopinj, dokler se sir na razpusti.