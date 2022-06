Recept: palačinke z jagodami

Za 4 osebe:

100 g moke

2 jajci

2 dcl mleka

cca 1 dcl mineralne vode

olje, sol

150 g mascarponeja

3 žlice grškega jogurta

250 g svežih jagod

sladkor v prahu

1 žlica sladkorja

lističi sveže mete

Iz moke, jajc, mleka, mineralne vode in soli zmešamo testo za palačinke. Medtem ko počiva, pripravimo nadev. V skledo stresemo mascarpone, jogurt in sladkor in z mešalnikom zmeljemo v gladko kremo. Jagode očistimo, operemo in posušimo. Nekaj jih pustimo za okras, preostale narežemo na koščke. Spečemo palačinke, jih namažemo s kremo, potresemo s koščki jagod in zvijemo. Na krožniku potresemo s sladkorjem v prahu, okrasimo z jagodami in lističi mete.