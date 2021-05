Recept: orehova potica

Testo



1 kg moke, 1 kocka kvasa, 25 dag masla, 3 dcl mleka, 25 dag sladkorja, 6 rumenjakov, limonina lupina, sol



Nadev



60 dag mletih orehov, 35 dag sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 3 žlice ruma, 3 dcl mleka, 4 stepeni beljaki, 10 dag masla



V posodico nadrobimo kvas in ga zmešamo z žlico mlačnega mleka, moke in sladkorja. Pustimo na toplem 10 minut, da kvasec vzhaja. V posodi segrejemo preostanek mleka in maslo, ko se ohladi, primešamo sladkor, limonino lupinico in rumenjake. V skledo presejemo moko, na sredini naredimo jamico, vanjo vlijemo kvasec in rumenjakovo zmes, okoli potrosimo sol in zgnetemo gladko testo. Pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati 60 minut oziroma tako dolgo, da se volumen podvoji. Za nadev zmešamo mlete orehe, vaniljev sladkor, sladkor in rum, vmešamo še čvrst beljakov sneg. Testo na pomokanem prtu razvaljamo na približno 1 cm debelo in premažemo z orehovim nadevom. S prtom ga zvijemo v svaljek, ki ga položimo v namaščen model in nekajkrat prebodemo z vilicami. Pokrijemo in pustimo vzhajati pol ure. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija in pečemo od 50 do 60 minut. Potico še vročo premažemo z maslom, zvrnemo iz pekača in ohladimo. Potresemo s sladkorjem v prahu.