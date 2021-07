Recept: omleta z zelišči

Za 4 osebe:



6 jajc

0,5 dl mleka

100 g šampinjonov

3 stroki česna

sol, poper, olje

pest svežih listov tolščaka

šopek mešanih zelišč



Gobe očistimo in narežemo na lističe. Stresemo jih v ponev, v kateri smo segreli olje, in na hitro popečemo z obeh strani. Česen olupimo in stremo ter dodamo gobam. Solimo in popramo, premešamo, in ko česen zadiši, odstavimo. V skledi razžvrkljamo jajca in mleko. Zelišča in tolščak operemo in drobno sesekljamo. Dodamo jajcem, premešamo in dodamo še gobe. Dobro premešamo in maso zlijemo v ponev. Pečemo, dokler se omleta ne loči od ponve, potem jo obrnemo in spečemo še na drugi strani.

V jajčno omleto ali frtaljo lahko dodajamo poljubna zelišča, zelenjavo, sesekljano slanino, meso, gobe ... Je lahka in nasitna, da bo bolj rahla, zmesi dodamo malo mleka, če želimo bolj kompaktno, pa ji dodamo žlico ali dve moke.Omleto pečemo na srednji temperaturi, da se ne zažge, obrnemo jo šele, ko se lepo loči od podlage, na zgornjem delu pa že skoraj povsem zakrkne. Lahko jo obložimo s popečenimi rezinami šunke, slanine ali pršuta in prepognemo.