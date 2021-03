Recept: odličen narastek s pršutom

Za 4 osebe:

8 jajc, 1,5 dl mleka, 100 g naribanega sira, 1 čebula, 3 stroki česna, 1 korenček, 3–4 rezine kuhanega pršuta, sol, poper, olje, sveži peteršilj

Čebulo in česen olupimo in drobno nasekljamo, korenček očistimo in naribamo, pršut narežemo na koščke. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo korenček, premešamo in pustimo, da se malo zmehča; ohladimo. Jajca ubijemo v skledo, dolijemo mleko, solimo, popramo in razžvrkljamo z metlico. Dodamo ohlajeno čebulo, pršut, polovico sira in sesekljan peteršilj. Dobro premešamo in enakomerno razporedimo po nameščenem pekaču, lahko pa ga obložimo s papirjem za peko. Pečemo petnajst minut na 180 stopinj Celzija. Potresemo s preostalim sirom in pečemo še približno dvajset minut.

Namesto klasičnih umešanih jajc ali omlete naredimo narastek, ki ga spečemo v pečici. V jajca vmešamo svežo zelenjavo, šampinjone, popečeno slanino, pršut ali klobase, porabimo lahko tudi ostanke pečenega mesa, ki ga narežemo na koščke. Jajčni zmesi lahko dodamo žlico ali dve moke, ni pa nujno, zlasti če je v receptu tudi naribani sir.Tudi brez moke bo narastek čvrst in kompakten, a po drugi strani rahel in puhast. Postrežemo še vročega, saj po tem, ko se ohladi, nekoliko pade skupaj. Kljub temu bo še vedno okusen, tako da ga lahko pojemo tudi hladnega, če ga kaj ostane.