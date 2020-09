Recept: ocvrta mocarela

Za 4 osebe:



800 g mocarele za pico

4 jajca

moka

drobtine

2 žlici naribanega parmezana

sol, poper

olje



Mocarelo narežemo na palčke, debele približno centimeter in široke centimeter ali dva. Moko in drobtine stresemo na krožnika, jajca in parmezan razžvrkljamo v skledici. Palčke najprej povaljamo v moki, potem namočimo v jajca in nazadnje še v drobtine. Panirane z obema rokama čvrsto stisnemo z vseh strani, da bo masa res prekrila celotno palčko. Sicer bo sir, ki se med cvrtjem topi, uhajal skozi luknjice. Panirane palčke cvremo v vročem olju z obeh strani do zlate barve. poberemo jih iz posode in položimo na papirnate brisačke, da se odcedijo. Postrežemo vroče.

Ocvrti sir je prava kalorijska bomba, zlasti če zraven postrežemo še pomfri in tatarsko omako, narejeno na osnovi majoneze. Zato naj bo na naši mizi bolj izjema kot pravilo. Običajno cvremo ementaler oziroma posebni sir za cvrtje, poskusimo pa lahko tudi z drugimi vrstami. Dobra je tudi mocarela, vendar kupimo tisto za pico, saj se bo lepše topila. Tudi mehkejši siri so primerni, na primer kamamber ali brie. Pomembno je, da masa za paniranje čvrsto objame koščke sira, da ne bo iztekel. Zato mnogi kuharji priporočajo, da paniramo dvakrat ali celo trikrat.