Recept: obara

Za 4 osebe:

800 g kozličjega mesa (rebra ali vrat)

1 por

1 velika koleraba

4 večji korenčki

1/4 manjše glave zelja

sol, olje

mešanica zelišč za juho, kumina

Zelenjavo očistimo in operemo ter narežemo na večje kose. Meso razrežemo na večje kose. V večji kozici segrejemo olje in meso popečemo z vseh strani, da dobi rjavo barvo. Dolijemo pol kozarca vode in zmanjšamo temperaturo. Solimo in premešamo. Na meso stresemo narezano zelenjavo, potresemo s kumino in zeliščno mešanico in pokrijemo. Dušimo slabih deset minut, zalijemo z vodo do polovice jedi in premešamo. Na majhnem ognju kuhamo slabo uro oziroma dokler se meso ne zmehča. Vmes nekajkrat previdno premešamo.