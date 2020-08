Recept Nikice Brekala: ribji brodet

Za 4–6 oseb:

1,5–2 kg mešanih rib (morski pes, jadranska škarpena, morska spaka, jadranski oslič …)

300 g čebule

1 lovorov list

3 stroki česna

2 dl belega vina

3 dl domače paradižnikove omake

bistra ribja osnova

1 feferon

2–3 žlice vinskega kisa

sol, poper

malo olja

Ribji brodet FOTO: Špela Ankele

Na olju prepražimo nasekljano čebulo, ki jo solimo. Ko lepo porumeni, dodamo lovorov list, feferon in strt česen. Česen bo zadišal, zato zdaj zalijemo z belim vinom in dodamo vinski kis. »Kis dodamo zato, da riba ostane kompaktna, poleg tega pa kis poskrbi tudi za odličen okus,« pravi kuhar tedna.

Počakamo, da alkohol povre.



Zalijemo s paradižnikovo omako in zavremo, nato dodamo očiščene ribe in sveže mlet črni poper.



Na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da so ribe kuhane. Koliko časa, je težko natančno reči, saj je čas kuhanja odvisen od vrste rib in tudi od velikosti kosov, a kuhanje brodeta bo v povprečju trajalo približno pol ure. »Pri tem še nekaj: brodeta ne mešajte s kuhalnico, temveč mešajte tako, da primete lonec in ga rahlo potresete oziroma zavrtite na štedilniku,« je še en zlata vreden nasvet, ki se ga je treba držati pri kuhanju brodeta.

Na koncu pokusimo in po potrebi dodatno začinimo.

Najboljši spremljevalec bo belo vino polnega telesa, prijetne svežine, kot so chardonnay, sivi pinot, zorena malvazija, ali pa polni suhi rose, priporoča sommelierka Mira Šemić. Če se držite dalmatinske tradicije, bo brodet lepo pospremila bevanda z rdečim vinom.

Če bi si v teh poletnih dneh na krožniku radi pričarali košček morja, si lahko pripravite ribji brodet. Odličnega naredijo v Ribarnici Delfin sredi Kranja, zato smo se tja odpravili po recept.in, ki ribjo restavracijo z ribarnico vodita že približno 15 let, sta nam rade volje narekovala recept, medtem ko so v ozadju odmevali zvoki dalmatinske glasbe.