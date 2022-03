Recept: narastek s skuto in sadjem

500 g suhega starega kruha, 150 g masla, 150 g sladkorja, 3 jajca, 500 g skute, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, 5 dcl mleka, 5 jabolk, 1 lonček kisle smetane, cimet

Jabolka olupimo, naribamo in potresemo s cimetom. Star kruh narežemo na kocke in prelijemo s toplim mlekom. Najprej penasto umešamo maslo, sladkor in rumenjake, nato dodamo skuto, kislo smetano in vaniljev sladkor ter navlažen kruh. Primešamo naribana jabolka in na koncu previdno še sneg beljakov. Maso damo v pekač, obložen s papirjem za peko. Pekač pokrijemo s folijo in pečemo 40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Nato previdno odstranimo folijo in pečemo še toliko časa, da se po vrhu lepo zlato zapeče. Potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.