Recept: namaz iz belega sira

Za 4 osebe:

300 g feta sira

200 kajmaka

150 g očiščene pečene rdeče paprike

4 jajca

4 stroki česna

rezina masla

sol

3 žličke sladke mlete paprike

1 žlička pekoče mlete paprike

Jajca skuhamo, ohladimo in olupimo. Pečenim paprikam odstranimo kožo in jih zelo drobno sesekljamo. Česen olupimo in stremo. Vse naštete sestavine stresemo v večjo skledo. Dodamo nadrobljeni sir in maslo, segreto na sobno temperaturo, vse skupaj zmečkamo z vilicami in temeljito premešamo. Solimo, potresemo z mleto papriko in še enkrat dobro premešamo. Če želimo gladek namaz, ga zmešamo z mešalnikom.