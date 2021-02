Recept: nakaljena ajda za dvig energije

Hladno luščeno ajdo 48 ur kalite v kozarcu, pokritem z gazo. Medtem jo dvakrat ali trikrat na dan sperite.

Smiselno je, da jo uživamo presno, da je ne kuhamo.

Nakaljena ajda v solati

Pripravite manjši kozarec za vlaganje, kos gaze in elastiko. Ajdo prelijete z vodo, kozarec pokrijete z gazo in na navoj pritrdite elastiko. Tako pustite nekaj ur. Čez recimo tri ali štiri ure vso vodo odlijete skozi gazo. Gaze ni treba snemati, uporabite jo kot cedilo. Semena potresite, da vsa padejo na dno, in ponovno pustite nekaj ur, tokrat brez vode. Čez nekaj ur v kozarec natočite vodo in vso odcedite. Postopek spiranja ponavljajte in po približno dveh dnevih bo ajda nakaljena. Zmešajte limonov sok ali kis s soljo, v tankem curku prilivajte bučno olje in ves čas mešajte, najbolje z metlico, da se preliv zgosti. Pripravite radič ali drugo solato. Odličen bi bil motovilec, ki bi se lepo ujel s sladkim okusom nakaljene ajde. V skledo naložite solato, potresite z dobro odcejeno nakaljeno ajdo in pokapljajte s prelivom.

Ne moreš imeti boljšega zajtrka, kot je nakaljena ajda. V osmih tednih rednega uživanja se v celoti regenerirajo jetra, je pokazala študija. Hrana, ki te res spremeni in ti da voljo za še druge spremembe. Tudi če temu ne verjamete, bi z uživanjem presne nakaljene ajde naredili zelo veliko za svoj spomladanski preporod. Vse razstrupljevalne diete namreč poudarjajo čiščenje jeter. Nakaljena ajda obljublja še nekaj drugih učinkov na zdravje. Ajda ima desetkrat več antioksidantov kot kvinoja, ki je znana kot najbolj zdravo žito ravno zaradi visoke vrednosti antioksidantov. Velika razlika, ki bi jo morali takoj opaziti med njima, je tudi ta, da je ena naše lokalno žito.Ajda ima tudi omembe vredno količino omega 3, zbirko vitaminov B in nizek glikemični indeks. Je zelo priporočljiva za starejše, ker ščiti žile.To ni navadna ajdova kaša. V čem se razlikuje? Pred luščenjem zrna toplotno obdelajo, da lažje odstranijo temno lupinico. Takšna ajda ni več presna in seveda ne more več kaliti. V hladno luščeni ostane kalček aktiven, seme je živo. Ko jo namočimo, se počuti, kot bi ga položili v zemljo, aktivira vse svoje moči in se pripravlja na rast. V takšnem semenu je razumljivo mnogo več koristnih snovi kot v neaktiviranem. Smiselno je, da nakaljeno ajdo uživamo presno, da je ne kuhamo. Jaz jo imam najraje za zajtrk, zmiksano v smutijih, ali posipano po kateri koli sveži solati.Pogosto me sprašujejo, kje dobim vse te posebne sestavine, in tokrat bom razložila, kako sem prišla do hladno luščene ajde.Ajdo, primerno za kaljenje, ima kmetija Klepec iz Krasinca v Beli krajini. Zrasla je na njivah ob Kolpi v ekoloških pridelavi. Odkrila sem jih, ko sem bila pred leti na počitnicah v Podzemlju. Če vidim tablo ekološka kmetija, me kot magnet potegne tja. Presenetila me je raznovrstnost žit, ki jih pridelujejo, in velika ponudba olj. Najbolj pa me je navdušila hladno luščena ajda. Poznala sem njeno hranilno in zdravilno vrednost, ampak vse, kar sem do takrat našla v ekološki ponudbi, je bila ajda s Kitajske, kar se mi ne zdi niti malo ekološko ne glede na certifikat. Če nič drugega, težko upravičim, tako sama pri sebi, da bi kupila ajdo, ki je prepotovala pol sveta, da je prišla do moje kuhinje. Razumem (do neke meje), da transport prezremo, ko gre za banane, ajda pa vendar uspeva v našem okolju. Kmetiji Klepec se moram zato zahvaliti, da imamo spomladi, ko zmanjkuje elana, v kozarcih nakaljeno.