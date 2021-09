Recept: nadevani šampinjoni

Za 4 osebe:



0,5 kg večjih šampinjonov,

150 g gorgonzole,

100 g naribanega parmezana,

3–4 stroki česna,

0,5 dcl smetane za kuhanje,

šopek svežega peteršilja,

šopek sveže rukole,

sol,

poper,

mleta kumina,

oljčno olje



Šampinjone očistimo in jim odrežemo bete, te drobno sesekljamo. Česen olupimo in stremo. Peteršilj in rukolo operemo, posušimo in sesekljamo. V ponvi segrejemo olje in na njem na hitro prepražimo česen in sesekljane bete. Zalijemo s smetano, solimo in popramo, potresemo s kumino ter dodamo polovico parmezana in polovico peteršilja in rukole. Zavremo in odstavimo. Klobuke naložimo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem, in jih napolnimo z nadevom. Gorgonzolo narežemo in jo razdelimo po gobah, po vrhu potresemo preostali parmezan. Pečemo na 200 stopinj dobrih deset minut, malo pred koncem potresemo s preostalim peteršiljem in rukolo.

Polnjene in v pečici pečene šampinjone ponudimo kot toplo ali hladno predjed, malico ali prilogo. Zraven se priležejo solata, meso pa tudi različne omake. Šampinjone pečemo na visoki temperaturi, tako bodo ostali čvrsti in kompaktni, nadev pa se bo ravno prav zapekel.V nadev lahko dodamo popečeno slanino, vegansko različico pa pripravimo le iz zelenjave ali kaše, uporabimo lahko tudi rastlinsko smetano.