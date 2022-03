Recept: nadevani datlji

Za 4 osebe:

20 datljev

10 rezin dimljene slanine

100 g gorgonzole

olje

Datlje vzdolžno zarežemo in odstranimo koščico, da dobimo čolniček. Sir narežemo na koščke in nadevamo v datlje. Napolnjene s prsti stisnemo skupaj. Slanino prerežemo, če so rezine široke, po dolgem, sicer počez. Tesno ovijemo okoli polnjenih datljev in pritrdimo z zobotrebcem. V ponvi segrejemo malo olja in vanjo položimo datljeve zavitke. Pečemo in vmes obračamo, tako dolgo, da se slanina hrustljavo zapeče z vseh strani, sir pa nekoliko stopi.