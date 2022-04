Recept: nadevana jajca

Za 4 osebe

8 jajc

1 večji zrel avokado

1 majhna čebula

2 stroka česna

1 skodelica češnjevih paradižnikov

nekaj listov rukole

listi komarčka

limonov sok

sol, poper

Jajca trdo skuhamo, ohladimo in olupimo. Prerežemo na pol in izdolbemo rumenjake, stresemo jih v mešalnik. Avokado olupimo in mu odstranimo koščico, čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. Avokado, čebulo in limonov sok dodamo rumenjakom, solimo in popramo ter dobro zmešamo v mešalniku, da dobimo gladko zmes. Nadevamo v polovice kuhanih beljakov. Okrasimo z na pol prerezanimi češnjevimi paradižniki, listi rukole in komarčkom.