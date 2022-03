Recept: nadevan sladki krompir

Za 4 osebe:

4 srednje veliki sladki krompirji

1 manjši brokoli

nekaj listov svežega rdečega zelja

šopek svežih kalčkov

sol, poper

1 lonček smetane za kuhanje

Krompir temeljito operemo, po potrebi oščetkamo in odrežemo poškodovane dele. Posušimo, nekajkrat prebodemo z vilicami in položimo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Pečemo na 200 stopinj slabo uro. Medtem očistimo in operemo zelje in brokoli. Zelje narežemo na tanke lističe, brokoli narežemo na koščke in ga na hitro prevremo v slani vodi ter odcedimo. V skledi mu dodamo narezano zelje, solimo in popramo ter previdno zmešamo. Pečen krompir prerežemo po dolgem in ga rahlo razpremo. Nadevamo z zeljem in brokolijem, prelijemo s smetano, ki smo jo na hitro prevreli, in okrasimo s kalčki.