Recept: nadevan kaki

Za 4 osebe:



8 zrelih čvrstih kakijev

0,5 kg skute

1 skodelica mandljev

sveža meta



Kakije operemo in osušimo. Odrežemo jim vrhove in jih previdno izdolbemo. Meso kakija damo v skledo in pretlačimo z vilicami ali zmeljemo v blenderju. Dodamo polovico skute in še enkrat premešamo. Z maso napolnimo kakije. Na vrh damo samo skuto. Mandlje stresemo v vrelo vodo in jih dve minuti blanširamo. Olupimo in narežemo na lističe, s katerimi okrasimo skuto. Na koncu dodamo vejico sveže mete. Pustimo stati kakšno uro, lahko v hladilniku, če želimo hladno sladico, okusna pa je tudi sobne temperature.

Mehke kakije uživamo z žličko, čvrste jemo kot jabolka in tudi uporabljamo jih podobno, na primer narezane na krhlje ali koščke. Z njimi spečemo pito, kolač ali zavitek in okrasimo različne jedi. Iz mehkega kakija pripravimo izjemno okusno kremo, ki jo prelijemo po jogurtovi strjenki ali pudingu.Zanimiv okus bo dobila, če vanjo vmešamo nekaj kapljic limone, pomaranče ali grenivke. Kaki praviloma kombiniramo v sadnih in sladkih jedeh, lahko pa ga ponudimo, kot številne vrste sadja, k siru in celo mesu.