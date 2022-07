Recept: morje na krožniku – paelja

Za 4 osebe:

2 skodelici riža

1 skodelica oluščenega graha

1 kg morskih sadežev

1 rdeča paprika

1 čebula

od 3 do 4 stroki česna

1 paradižnik

oljčno olje, sol, poper, žafran

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Papriko in paradižnik očistimo in narežemo na kocke. Morske sadeže skuhamo v slani vodi. V ponvi segrejemo olje in na njem zarumenimo čebulo. Dodamo drobno narezan olupljen paradižnik, dušimo, dokler se nekoliko ne zmehča, ter dodamo papriko, grah in riž. Zalijemo s tekočino, v kateri smo kuhali morske sadeže, solimo in popramo. Približno deset minut kuhamo na zmernem ognju. Dodamo morske sadeže, česen in ščepec ali dva žafrana v prahu. Premešamo in kuhamo, dokler se riž primerno ne zmehča.