Recept: milanska rižota

Za 4 osebe:

1 skodelica okroglozrnatega riža

1 čebula

okoli 1 l piščančje jušne osnove

50 g masla

100 g naribanega parmezana

1 dcl belega suhega vina

sol, poper

1 ščep žafrana v nitkah

Čebulo olupimo in sesekljamo. Stresemo jo v kozico, v kateri smo segreli polovico masla, in jo svetlo prepražimo. Dodamo riž in med mešanjem pražimo, dokler ne postekleni. Rahlo solimo, prilijemo vino, premešamo in počakamo, da izpari, potem zalijemo z vročo piščančjo osnovo. Ko je riž skoraj kuhan, dodamo žafran, ki smo ga poprej namakali v vodi, in kuhamo, dokler se riž povsem ne zmehča. V jed rahlo vmešamo maslo in parmezan, popramo in po potrebi dosolimo. Premešamo, pustimo stati nekaj minut in postrežemo.