Recept: mehki sir na zelju

Za 4 osebe:

300 g mehkega sira z rdečo mažo

6–8 zeljnih listov

oljčno olje

Zeljne liste očistimo, odstranimo najdebelejše dele in operemo. Raztrgamo jih na tri ali štiri dele, naložimo v lonec in zalijemo z vodo. Solimo, zavremo in kuhamo nekaj minut, da se nekoliko zmehčajo. Poberemo jih iz vode in dobro posušimo. Liste naložimo v eni plasti v ponev, v kateri smo segreli olje. Sir narežemo na približno pol centimetra debele kose in jih razporedimo po zeljnih listih. Ponev pokrijemo in jed dušimo, dokler se sir ne zmehča in nekoliko razpusti. Postrežemo vroče.