Recept: marelični cmoki

Za 4 osebe:

1 kg manjših marelic

sladkor v kockah

800 g krompirja

125 g ostre moke

125 g gladke moke

2 jajci

sladkor za posip

1 skodelica drobtin

sol, cimet, olje

Krompir dobro operemo in celega skuhamo v slani vodi. Čim bolj vročega olupimo in naribamo. V skledi zmešamo moko in sol in potresemo po krompirju. Dodamo še jajca in z rokami zgnetemo v čim bolj gladko testo. Razvaljamo po pomokani delovni površini na pol centimetra debelo. Razrežemo na kvadratke, dovolj velike, da lahko vanje zavijemo marelice. Na vsakega damo po eno marelico, ki smo jo prej izkoščičili in vanjo dali kocko sladkorja. Testo zapognemo in oblikujemo krogle, cmoke. Dobro stisnemo, da ne bodo med kuhanjem razpadli. Kuhamo v slani vodi, cmoki so gotovi, ko priplavajo na površje. Drobtine svetlo prepražimo na olju in prelijemo po cmokih. Tik preden postrežemo, potresemo s sladkorjem in cimetom.