Recept: mangov sorbet

1. Mango zarežemo tik ob koščici na obeh straneh, meso najlaže izdolbemo z žlico in damo v blender ali sekljalnik. Dodamo sladkor, sok limete in 200 ml vode. Zmešamo, da se sladkor popolnoma razpusti in dobimo povsem gladko zmes. Nekaj je pomanemo med prsti, če občutimo sladkor, še malo mešamo. Vlijemo v posodo, primerno za zamrzovanje, in za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik.



2. Sorbet postrgamo v blender, če je pretrd, ga pustimo za 5–10 minut pri sobni temperaturi. Malo premešamo, potem vrnemo v posodo in še za kako uro postavimo v zamrzovalnik.



3. Sorbet kakih 10 minut pustimo pri sobni temperaturi. Žlico za sladoled pomočimo v vročo vodo, da bomo laže naredili kepico. Postrežemo z žlico sladke smetane, ki smo ji primešali malo vanilje, ali grškega jogurta.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: