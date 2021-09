Recept: lososovi fileji v omaki

Za 4 osebe:

4 fileji lososa

2 pesti češnjevih paradižnikov

4 stroki česna

1 šop mlade špinače

2,5 dcl smetane za kuhanje

sveža bazilika, peteršilj, šetraj

sol, poper, maslo ali oljčno olje



Fileje očistimo, osušimo in rahlo solimo ter popramo. V ponvi jih popečemo na olju. Na prvi strani pečemo okoli pet minut, na drugi bo dovolj dve. Preložimo jih v drugo posodo in pustimo na toplem. Zelenjavo očistimo in operemo, paradižnike razpolovimo, česen sesekljamo, špinačo po potrebi narežemo. Zelišča operemo in osušimo ter sesekljamo. V isti maščobi, v kateri smo pekli lososa, na hitro podušimo česen, toliko, da zadiši. Dodamo paradižnik in špinačo ter zelišča, premešamo in dušimo nekaj minut. Ko zelenjava ovene, prilijemo smetano. Zavremo, solimo in popramo ter dodamo fileje. Pustimo rahlo vreti še minuto ali dve, toliko, da se pogrejejo, in postrežemo.

Pečene fileje lososa postrežemo z zelenjavno prilogo, solato ali pa kar v omaki. Imenitna je smetanova, ki ji lahko dodamo različno zelenjavo in seveda zelišča, najbolje sveža.Ribje meso bo najboljše, če ga spečemo posebej in nato v isti posodi pripravimo poljubno omako. Če so fileji še vroči, jih lahko naložimo na krožnike in prelijemo z njo, če jih želimo pogreti, pa jih vrnemo v ponev.