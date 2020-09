Recept: losos z zelenjavo

Za 4 osebe:



4 lososovi zrezki

1 majhna glava brokolija

1 rdeča čebula

3 stroki česna

3 korenčki

1 steblo zelene

1 šop mlade špinače

sol, poper

1 vejica rožmarina

1 limona



Zelenjavo očistimo in operemo, brokoli narežemo na cvetove, korenje na paličke, čebulo na kolobarje in zeleno na koščke. Lososove zrezke očistimo, natremo s stisnjenim česnom, solimo in popramo po obeh straneh. Naložimo jih v mrežo soparnika in okoli njih vso zelenjavo razen špinače. V soparnik natočimo vodo in vanjo potopimo vejice rožmarina. Posodo pokrijemo in segrevamo do vretja, potem na majhnem ognju pustimo približno deset minut. Malo pred koncem dodamo špinačo. Naložimo na krožnike in pokapljamo z limonovim sokom.

Losos pa tudi druge večje ribe so zelo primerni za soparjenje, saj jih lahko tudi kuhamo. Morda se bodo komu zdele puste, zlasti če smo navajeni na ocvrte ali pečene v pečici na obilo maščobe, a ko bomo poskusili soparjene, bomo videli, da so prav tako zelo okusne. S tem namreč jedi ohranijo več hranilnih snovi in okusa kot s kuhanjem.Ribe in meso soparimo skupaj z zelenjavo, tako se bodo okusi prepojili, posamezna živila jedi po potrebi dodajamo postopoma. Tako kot špinačo v našem receptu, ki je kuhana hitreje kot druga zelenjava, zato jo priložimo šele proti koncu soparjenja.