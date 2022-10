Recept: losos z mangom

Okusno začinjen losos v omaki sladkega manga vas bo navdušil kot ideja za večer s prijatelji, ki bodo, brez dvoma, želeli še.

Sestavine

4 fileji lososa (približno 520 g)

žlička soli

žlička sveže mletega črnega popra

2 žlički masla

1 sesekljana čebula

4 stroki na drobno sesekljanega česna

polovica rdeče paprike, na drobno sesekljane

polovica korenčka, narezanega na tanke trakce

žlička svežih listov materine dušice

sok ene limone

čili na drobno sesekljan (če imate radi pekoče)

4 žlice mangovega čatnija (mangova kaša na indijski način)

Način priprave

Lososa natrite s soljo in poprom ter marinirajte eno uro. Stopite maslo v veliki ponvi, na srednjem ognju. Popecite lososa na obeh straneh, da porumeni. Odstranite ga, v ponev pa dajte čebulo, česen, korenček in materino dušico ter pecite, dokler zelenjava ne karamelizira. Nato jo oddevajte ter v ponev dajte mangov čatni in dodajte limonin sok ter 100 ml vode in kuhajte, dokler se omaka ne zgosti. Nato dodajte vso zelenjavo in lososa ter dušite pet minut, tako da lososa prelivate z mangovo omako. Postrezite takoj.