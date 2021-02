Recept: losos s koromačem

Za 4 osebe:



4 fileji lososa

4 manjši koromači

2 limoni

oljčno olje

4 stroki česna

svež ingver

sol, zeleni poper v zrnju



Česen olupimo in stremo, ingver olupimo in naribamo (za približno eno žlico). Zmešamo v skodelici, dodamo sok ene limone in nekaj žlic oljčnega olja, malo soli ter poper. Z marinado natremo ribje fileje in jih pustimo stati pol ure. Medtem očistimo koromač in ga narežemo na pol centimetra debele rezine. V ponvi segrejemo olje in nanj naložimo koromač. Dušimo na majhnem ognju približno pol ure, vmes nekajkrat obrnemo. Lososove fileje spečemo na žaru ali v ponvi, na vsaki strani približno deset minut, obrnemo le enkrat. Koromač naložimo na krožnike in dodamo fileje. Okrasimo z listi koromača in rezinami limone.

Koromač je zanimiva zelenjava, pri nas sicer ne prav pogosto na krožnikih. Gomolje običajno pripravimo za predjed ali prilogo, lahko jih kuhamo cele ali narežemo na rezine in popečemo na žaru ali dušimo. Mehak bo v približno pol ure, odvisno od velikosti.Je prijetnega okusa in bo lepo dopolnil okus mesa ali rib. Mlade gomolje lahko uživamo tudi surove, drobno nasekljane potresemo po solati.