Recept: losos s koromačem

Za 4 osebe:

4 lososovi zrezki

2 koromača

sol, zeleni poper v zrnju

1 limona

oljčno olje

3 stroki česna

1 dcl suhega belega vina

Koromač očistimo, obrežemo in narežemo na centimeter debele rezine, bodisi po dolgem, bodisi počez. V kozici segrejemo olje in nanj stresemo koromač. Česen olupimo in drobno sesekljamo ter dodamo koromaču. Premešamo. solimo, prilijemo vino in dušimo, da tekočina povre. Zalijemo z malo vode in dušimo do mehkega. Na koncu dodamo sok polovice limone in premešamo. Medtem v ponvi na vročem olju spečemo lososove fileje, ki jih rahlo solimo in začinimo z zelenim poprom v zrnju. Dušen koromač razdelimo na krožnike in nanj položimo lososove zrezke. Pokapljamo s preostalim sokom limone.