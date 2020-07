Recept: limonov sorbet

Za 4 osebe:



4 limone iz ekološke pridelave

150 g sladkorja

2 beljaka

0,5 dl vode

nastrgana limonina lupina



Limone prerežemo, ožamemo in lupine prihranimo. V lonec zlijemo vodo, dodamo sladkor in segrevamo, dokler se sladkor ne raztopi. Dodamo naribano limonino lupino, premešamo in ohladimo. Primešamo sok, zlijemo v plastično posodo in postavimo v zamrzovalnik. Iz beljakov stepemo sneg. Zamrznjen limonov sok premešamo z vilicami, potem pa počasi primešamo sneg. Pretresemo v plastično posodo in ponovno zamrznemo. Postrežemo v polovičkah limon in okrasimo z lističi mete ali melise.

Kadar recept zahteva nastrgano limonino lupino, uporabimo limone iz ekološke pridelave. Če to ni mogoče, cele limone potopimo v vročo vodo in lupino dobro zdrgnemo s ščetko, da odstranimo zaščitni sloj, v katerem se skrivajo pesticidi. Limono z nastrgano lupino čim prej uporabimo, saj bo začela gniti hitreje kot nepoškodovana.Limonov sorbet je kot nalašč za vroče dni, lahko ga pripravimo tudi vnaprej in nekaj časa hranimo v zamrzovalniku, tako kot sladoled. Pripravimo ga lahko iz katerega koli sadja, limonov pa je posebno osvežujoč.