Recept: lignji v paradižnikovi omaki

Za 4 osebe:

800 g očiščenih lignjev

1 čebula

4 stroki česna

0,5 l paradižnikove omake

1,5 dcl suhega belega vina

oljčno olje

sol, poper, lovor

3 fileji vloženih inčunov

sveža bazilika, peteršilj

1 žlica krušnih drobtin

Lignje narežemo na pol, čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen in nasekljane inčune ter prepražimo. Dodamo lignje, premešamo in pražimo nekaj minut. Zalijemo z vinom, rahlo solimo in popramo, dodamo lovor in nasekljano baziliko ter peteršilj. Prevremo, in ko tekočina izpari, dodamo paradižnikovo omako. Na majhnem ognju kuhamo približno 20 minut. Omako zgostimo z žlico krušnih drobtin.