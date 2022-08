Recept: kumarična juha

Za 4 osebe:

3 večje kumare

3 srednji krompirji

2 korenčka

1 čebula

3 stroki česna

1 žlica paradižnikove omake

sol, poper, olje

kumina, timijan, peteršilj

Kumare po potrebi olupimo in grobo naribamo. Prav tako olupimo krompir, očistimo korenje in oboje grobo naribamo. Česen in čebulo olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Dodamo kumare, krompir in korenje, premešamo in nekaj minut dušimo. Zalijemo z vodo, solimo in popramo in začinimo s timijanom in kumino ter dodamo paradižnikovo omako. Zavremo in na majhnem ognju kuhamo, dokler se zelenjava ne razpusti in se juha zgosti. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in po želji rahlo okisamo z jabolčnim kisom. Postrežemo samostojno ali s kruhom.