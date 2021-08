Recept: kruhki s paradižnikom

Za 4 osebe:



4 kosi kruha

2 do 3 srednje veliki paradižniki

košček mladega slanega sira za solate

2 žlici sončničnih semen

nekaj vejic peteršilja

sončnično olje



Kose kruha z obeh strani do hrustljavega popečemo v ponvi, v katero smo kanili malo sončničnega olja. Paradižnike razrežemo na pol centimetra velike kocke. Pesto pripravimo tako, da sončnična semena zdrobimo v terilniku ali jih na drobno nasekljamo. Na drobno nasekljamo tudi peteršiljevo zelenje. Oboje preložimo v posodico, dodamo nekaj žlic sončničnega olja in premešamo. Sestavimo: na popečen kruh razporedimo kocke paradižnika, čez naribamo slani sir, povrhu dodamo malo sončnično-peteršiljevega pesta.

Moramo priznati: paradižniki te dni, tudi na Gorenjskem, rdečijo v polnem razmahu. Da iz njih ne bo samo solata, jih lahko spremenimo v odličen prigrizek, primeren za zajtrk, večerjo ali malico. Poletna poslastica bo veliko boljša, če uporabimo doma spečen kruh z drožmi, druge naštete sestavine pa poiščemo pri lokalnih kmetovalcih oziroma na tržnici.